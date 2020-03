Rifiuti abbandonati in strada, periferie ancora deturpate e i controlli non bastano

Gela. Tante zone della periferia sono ancora strette nella morsa dei rifiuti. In una città, ora avvolta dalla preoccupazione per l’eventuale diffusione del Coronavirus, c’è ancora chi smaltisce rifiuti, compresi quelli domestici, sul ciglio delle strade, nelle zone meno battute e senza controlli. Non solo le aree rurali, spesso trasformate in discariche abusive, ma anche le strade che immettono nella zona industriale, a poca distanza da Palazzo di giustizia e dalla raffineria Eni, sono deturpate dalla presenza di rifiuti, anche speciali, e di scarti di ogni tipo. Basta un semplice sopralluogo per accorgersi che anche arterie di collegamento vengono usate per conferire rifiuti. Sacchi si trovano davanti ad attività commerciali e a strutture produttive. Tutto alla luce del sole, senza troppe preoccupazioni. Lungo la stessa strada si possono scorgere rifiuti domestici e scarti di attività agricole o edili.