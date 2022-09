Rifiuti, assemblea in seconda convocazione: oggi niente confronto tra i sindaci

Gela. L’assemblea della Srr4, che sovraintende il sistema locale dei rifiuti, si terrà in seconda convocazione, lunedì. La gran parte dei sindaci non ha preso parte alla prima convocazione, fissata per il pomeriggio di oggi. Non era disponibile, per altri impegni istituzionali, anche il presidente Vicenzo Marino. All’ordine del giorno c’è la questione del passaggio del Comune di Piazza Armerina, la cui amministrazione ha deciso di aderire alla Srr6, della provincia di Enna. Inoltre, i sindaci dovrebbero prendere atto dell’ingresso nel cda del primo cittadino di Sommatino, Totò Letizia. Una procedura già definita in sede di consiglio di amministrazione. Affiancherà il presidente Marino e l’altro componente, il primo cittadino di Delia Gianfilippo Bancheri. In sospeso rimane l’eventuale riscontro all’istanza avanzata dal sindaco Lucio Greco, che più volte ha spinto per ottenere una valutazione della normativa in materia, rispetto alla presenza di Gela nel cda, trattandosi del Comune più grande della Srr e quello sul cui territorio è concentrata l’intera impiantistica.