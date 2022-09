Rifiuti, assemblea Srr domani in seconda convocazione: Greco ha chiesto riunione urgente

Gela. Una riunione urgente dell’assemblea della Srr4 l’ha chiesta direttamente il sindaco Lucio Greco e il presidente Vincenzo Marino aveva fissato la prima convocazione per il pomeriggio di oggi. L’intenzione dell’avvocato Greco è di informare i sindaci dell’ambito rispetto alle scelte assunte per il servizio rifiuti in città ma soprattutto di delineare i prossimi passi per le assunzioni, con l’intesa di massima sui bandi che è stata raggiunta nel corso del tavolo tenutosi martedì. Bisognerà attendere la seconda convocazione, fissata per domani. Oggi, infatti, non c’erano i numeri per avviare il confronto. Il sindaco attende inoltre che il management di Impianti Srr, la società in house che ha ottenuto l’affidamento del nuovo servizio, dia indicazioni precise per l’avvio delle attività. In linea di massima, in città si potrebbe partire entro dicembre, parallelamente al completamento delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato. I sindacati sono assolutamente contrari a qualsiasi soluzione che contempli il passaggio ad agenzie interinali.