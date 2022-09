Rifiuti, bandi ai sindacati: prime lettere di licenziamento Tekra, sabato assemblea

Gela. I bandi predisposti da Impianti Srr e l’intera pianta organica stanno per essere inviati ai sindacati, che potranno presentare osservazioni. Entro fine mese, comunque, l’amministratore della società in house, che gestirà il servizio rifiuti anche in città, intende pervenire alla pubblicazione. L’ingegnere Giovanna Picone l’ha detto espressamente. I lavoratori dovranno passare da una procedura di selezione pubblica per essere assunti a tempo indeterminato. Da mesi, si cerca di arrivare ad un accordo complessivo anzitutto sui parametri e sui requisiti per la selezione, resa necessaria dalla natura giuridica di Impianti Srr. In base al cronoprogramma iniziale, che potrebbe comunque andare incontro a degli slittamenti, in città il nuovo servizio dovrebbe partire entro ottobre, ma nessuno si sbilancia. Gli imprenditori di Tekra hanno già comunicato che non intendono andare avanti, perché in proroga l’azienda starebbe subendo consistenti perdite economiche. Nelle scorse ore, sono pervenute le prime lettere di licenziamento, indirizzate ai dipendenti del cantiere locale. I sindacati, anche al termine di un tavolo convocato al centro per l’impiego di Caltanissetta, hanno confermato lo stato di agitazione. Non solo sono contrari ai licenziamenti ma vogliono chiarezza proprio sui bandi e sulle procedure di passaggio da Tekra ad Impianti Srr.