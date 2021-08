Rifiuti bruciati a Passo di Piazza, tre operai indagati lasciano i domiciliari

Gela. Questa mattina, davanti al gip Francesca Pulvirenti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tre operai (uno polacco e due gambiani), hanno però ottenuto la revoca degli arresti domiciliari e sono tornati in libertà. Hanno il divieto di avvicinarsi all’area di contrada Passo di Piazza, dove secondo le accuse hanno smaltito e dato alle fiamme rifiuti pericolosi e materiali di risulta. La decisione del gip è stata formalizzata nelle ultime ore. Della facoltà di non rispondere si sono avvalsi anche i titolari della ditta, che avrebbero disposto di smaltire illecitamente. Per loro, sono stati confermati gli arresti domiciliari. L’area è stata sequestrata, così come due camion, che pare siano stati usati per il trasporto del materiale, poi dato alle fiamme. I cinque indagati sono difesi dall’avvocato Giuseppe Cascino. L’inchiesta, avviata dai magistrati della procura e condotta dai poliziotti, è ancora in corso.