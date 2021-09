Rifiuti, cambio al settore ambiente: nominato Collura, per Cosentino l’urbanistica

Cosentino ha seguito, tra le altre cose, i progetti per le più recenti gare d’appalto per il servizio, anche se alla fine la Srr4 ho optato per la soluzione dell’affidamento in house alla “Impianti”. Il settore ambiente, almeno fino al 30 novembre (quando scadrà l’ennesima proroga a Tekra) è stato affidato, ad interim, al dirigente Antonino Collura, che già si occupa del settore lavori pubblici e segue l’Autorità urbana e lo scorso anno è entrato nell’Assemblea territoriale idrica, come direttore generale. Una decisione, quella di Greco, che conferma la fiducia verso Collura. Il cambio arriva in un momento sicuramente molto delicato e il consiglio monotematico della scorsa settimana non ha fatto altro che confermare quello che già si sapeva. Sui rifiuti, infatti, anche la politica rischia di andare in crisi.