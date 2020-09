Rifiuti, c’è piano industriale “Impianti Srr”: Picone, “progetto con Eni e Ministero”

Con l’emergenza rifiuti sempre in atto in Sicilia, il sistema pubblico di Timpazzo in questa fase è quasi un unicum e sui tavoli della “Impianti Srr” arrivano costantemente richieste per conferire. Picone spiega inoltre che a breve dovrebbe essere individuata la società di lavoro interinale che si occuperà di selezionare il personale da destinare agli impianti di Timpazzo. “Con una squadra di validi operatori che già era presente in cantiere con un contratto di manutenzione straordinaria legato ad una precedente procedura di affidamento, e con un gruppo di consulenti esperti nel settore che hanno creduto nella scommessa che il sistema sarebbe potuto entrare a regime in breve tempo, l’impianto ha comunque risposto alle esigenze del territorio. La prossima settimana verranno pubblicate e gestite dalla centrale unica di committenza “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000” le procedure di affidamento per la selezione di una società interinale attraverso la quale assumere il personale da impiegare nella gestione del Tmb e della vasca E. Verrà definita la gara per il nolo dei mezzi. Il 23 luglio è arrivata la famosa vasca E, anzi un settore. La consegna è stata accelerata per sconfessare l’emergenza regionale. Fin dal primo giorno di apertura è entrata in esercizio a pieno carico. Sono consapevole di essere in una posizione privilegiata per avere avuto in gestione una discarica “vergine” che ha anche consentito di ottimizzare i costi della produzione del Tmb. Non è semplice pianificare l’ingresso dei conferimenti in un delicato momento come questo e ad oggi pervengono richieste di accessi per più del doppio della quantità giornaliera autorizzata. La nostra linea, concordata con gli uffici del Dipartimento acqua e rifiuti, con i quali si è instaurato un clima di costante e operativa collaborazione, è di soddisfare prima la domanda dei Comuni soci, poi dei Comuni limitrofi e lasciare un polmone a disposizione delle esigenze regionali. La carenza impiantistica a livello regionale, e soltanto gli operatori del settore hanno contezza di non potere attribuire tutta la responsabilità al Dipartimento ma ad una delirante burocrazia in capo anche all’Assessorato territorio e ambiente, spesso non consente di pianificare al meglio i conferimenti e ci ritroviamo quindi in uno stato di continua emergenza, con numerose richieste di accessi in discarica. Non serve demonizzare l’impiantistica privata quando poi ci si ricorre per evitare emergenze, ma nel momento in cui la Regione autorizza il conferimento dell’indifferenziato presso impianti privati, la disponibilità di una discarica come la nostra, finanziata dalla Regione, deve servire da riferimento su scala siciliana per le quantità residue al netto di quelle destinate alla Srr”. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti, ancora divisi nella gestione tra Srr e Ato Cl2, sono asset economici che rendono più delicati gli equilibri nelle compagini societarie dell’Ato Cl2 (la nomina del nuovo commissario liquidatore è in stallo per uno scontro politico tra i sindaci) e della Srr. Timpazzo e Brucazzi sono sistemi ai quali guarda con attenzione anche la Regione. Diversi privati, inoltre, stanno tentando di avviare progetti per impianti alternativi, con carte finite sui tavoli palermitani.