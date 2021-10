Rifiuti, commissione vuole approfondire: previste verifiche anche sul nuovo servizio

Gela. Sul servizio rifiuti sono ancora tante le incertezze e l’iniziale ipotesi di una partenza ad ottobre, con l’affidamento alla “Impianti Srr”, non si è concretizzata. Tekra continuerà a gestire le attività almeno fino a novembre, ma probabilmente sarà necessaria almeno un’altra proroga. Il servizio in house potrebbe partire non prima del nuovo anno. La commissione consiliare bilancio, presieduta da Pierpaolo Grisanti, ha in programma una serie di approfondimenti, soprattutto sulle condizioni del nuovo servizio, da un punto di vista organizzativo ma anche finanziario. Allo stato, numeri precisi non ce ne sono e anche il sindaco Lucio Greco ha chiesto di avere documentazione più dettagliata. In commissione, probabilmente a conclusione della crisi di maggioranza in atto, verranno convocati dirigenti, tecnici e la parte politica. Anche prima dell’azzeramento, la delega ai rifiuti era comunque portata avanti dal sindaco Lucio Greco, che dopo le dimissioni dell’ex assessore Grazia Robilatte ha scelto di non assegnarla, mantenendola fino ad oggi. Negli ultimi mesi, il fronte rifiuti, non solo sul piano dell’emergenza Timpazzo, ha comunque impegnato le autorità preposte. In diverse aree della città, come hanno spiegato i funzionari Asp, sono state accertate carenze igienico-sanitarie e discariche a cielo aperto. Il sindaco ha firmato un’ordinanza, imponendo a Tekra di provvedere.