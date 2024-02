Rifiuti da conferire nei mastelli, “ancora troppi abbandoni in strada”: Greco firma un’ordinanza

Greco, nell’ordinanza, fa un sunto di ciò che ancora non va. “Nonostante sia trascorso un ragionevole periodo di assestamento del servizio del sistema porta a porta, è stato accertato che permangono casi di deposito fuori dagli orari e dai giorni prescritti dal precisato piano comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; spesso le pertinenze stradali, sia periferiche che cittadine, anche altamente frequentate, vengono utilizzate per abbandonare rifiuti in quantità tale da dar luogo ad accumuli paragonabili a micro discariche; parte della cittadinanza ancora non effettua correttamente la differenziazione dei rifiuti, creando disservizi idonei ad incidere sulla percentuale minima di raccolta prevista dalla legge; parte della cittadinanza non conferisce in sacchetti ben chiusi e trasparenti in modo da evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti nell’ambiente”, così riporta l’atto che detta gli obblighi da rispettare, per gli utenti così come per Impianti. L’iniziativa dell’amministrazione arriva mentre in settimana è previsto un consiglio comunale monotematico proprio sul tema rifiuti e giovedì l’assemblea dell’Ato Cl2 in liquidazione deciderà sulle sorti del commissario Giuseppe Lucisano, la cui guida trova condivisione proprio da Greco mentre a spingere per la revoca sono gli altri sei sindaci.