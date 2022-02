Rifiuti, delegazione operai da Sammito: Caiola, “a Mazzarino contratto incoraggiante”

Gela. In attesa di riscontri concreti sul nuovo servizio rifiuti, anche in città i lavoratori cercano di avere qualche indicazione istituzionale. L’amministrazione comunale sta seguendo una strada alternativa rispetto a quella del servizio in house, affidato alla “Impianti Srr”. Su una possibile gara, sostenuta dal sindaco Lucio Greco, si attende un parere, che dovrebbe essere formalizzato dalla Srr4. Nelle ultime ore, una delegazione di lavoratori locali e sindacalisti ha avuto un incontro, informale, con il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. Sono stati gli operai a chiedere di potersi confrontare con il presidente e pare con qualche consigliere. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Cristian Malluzzo, negli ultimi giorni hanno sollecitato il rilascio del parere sulla possibile gara. L’alternativa è il servizio in house, affidato alla “Impianti Srr”. Come riferito ieri, questa mattina i vertici della “Impianti” hanno definito gli ultimi particolari per la partenza del servizio a Mazzarino. Il contratto è stato sottoscritto e tredici operai passeranno, a tempo determinato, tra le fila della “Impianti”. Mazzarino si aggiunge ad altri due Comuni dell’ambito, Butera e Delia, dove il servizio è già partito. “Devo dire che la soluzione contrattuale adottata a Mazzarino è sicuramente incoraggiante – dice il segretario dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola – si prevede un rapporto lavorativo di due anni, prorogabili per altri due. Il sindacato ha sempre sostenuto il riconoscimento della clausola sociale. L’eventuale azienda che dovesse subentrare, nel caso di una gara, dovrà assorbire tutti i lavoratori. Quello definito a Mazzarino tende verso una forma di contratto a tempo indeterminato”. I sindacati, senza troppe distinzioni, in questi mesi hanno espresso tutto il loro dissenso sulle assunzioni a tempo determinato dei lavoratori del servizio rifiuti e anche sulla gestione in house hanno mosso diverse critiche. “Mi chiedo come mai la soluzione adottata dall’amministrazione comunale di Mazzarino non sia stata attuata prima – aggiunge Caiola – per i lavoratori di Delia e Butera sarà possibile ottenere le stesse condizioni?”.