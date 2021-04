“Rifiuti di 140 Comuni a Timpazzo”, Di Paola contro Baglieri: “Progetto inaccettabile”

Gela. “Sarebbe un danno enorme”. Il deputato regionale grillino Nuccio Di Paola riapre il fronte dell’emergenza rifiuti, che in realtà non si è mai chiuso. Questa volta, è proprio il sistema di Timpazzo che potrebbe risentirne, così come l’intero territorio locale. Il deputato ha avuto un confronto, direttamente in aula all’Assemblea regionale, con il neo assessore all’energia Daniele Baglieri. “Mi è stato risposto che con il possibile stop della discarica di Lentini, dove attualmente conferiscono almeno centoquaranta Comuni siciliani – spiega Di Paola – sarà Timpazzo a ricevere i conferimenti. E’ una soluzione assurda e inaccettabile. Non si può ancora distruggere il territorio, con i danni che si sono registrati anche a Lentini. La discarica di Timpazzo, con l’ampliamento della nuova vasca, deve servire solo per i Comuni dell’ambito e solo in via emergenziale, temporaneamente, può fare da supporto per altri Comuni. E’ impraticabile una soluzione che preveda di destinare i rifiuti di centoquaranta Comuni solo a Timpazzo”.