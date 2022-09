Rifiuti, domani tavolo per il nuovo servizio: Caiola, “chiesta la presenza dei capigruppo”

Gela. Domani, potrebbe essere un crocevia importante per il nuovo servizio rifiuti in house. E’ previsto un tavolo con tutte le parti interessate, ad iniziare dall’amministrazione comunale e da Impianti Srr (la società che ha ottenuto l’affidamento). Sindacati e lavoratori attendono una svolta sui bandi per le assunzioni e per definire il futuro occupazionale. Mercoledì, invece, si tornerà in aula consiliare, proprio per valutare gli atti del nuovo servizio, dopo il rinvio fatto passare dall’opposizione. Il rappresentante sindacale Ugl Orazio Caiola, con una pec, ha chiesto la presenza dei capigruppo consiliari. “Sarà importante avere questo tipo di presenza alla riunione, così che i consiglieri possano acquisire tutti gli elementi necessari da valutare nel corso della seduta dell’assise civica, che dovrà approvare gli atti del nuovo servizio. Penso sia una soluzione anche di garanzia”, spiega Caiola. Al momento, non sembrano esserci le condizioni per l’avvio del servizio in house, almeno da ottobre. Tekra ha già disposto il licenziamento di tutti i lavoratori, così da lasciare il servizio a fine mese. Non è da escludere una nuova proroga, che l’azienda dovrebbe accettare in ogni caso, visto ciò che riporta la normativa in materia.