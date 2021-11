Rifiuti e debiti, Amato: “Mia relazione sottovalutata, se albero è marcio poi cade”

Gela. Durante la sua esperienza in consiglio comunale, nel corso della sindacatura Messinese, l’allora esponente del Movimento cinquestelle Angelo Amato, in più occasioni, sollevò il caso dell’appalto rifiuti. Porta la sua firma anche la relazione di minoranza, redatta al termine dei lavori della commissione di indagine interna, che si insediò per verificare diversi aspetti del servizio rifiuti, in un arco temporale molto ampio. Amato non condivise quella prodotta dagli altri componenti, ritenendola poco incisiva. Alla luce delle recenti deliberazioni della Corte dei Conti e con l’ombra sempre piuttosto ingombrante dei debiti fuori bilancio, Amato spiega che la sua relazione “fu sottovalutata”. “Già allora – dice – la Corte dei Conti, tra i parametri di deficitarietà dell’ente, indicava i debiti fuori bilancio. Sul servizio rifiuti, la linea non è molto difficile da seguire. Se esce cento deve rientrare altrettanto. I dodici milioni di euro dell’amministrazione Messinese? Furono la conseguenza di quanto era accaduto in passato”. Secondo Amato, il piano economico finanziario avrebbe sempre risentito di un certo disallineamento sul piano dei costi. “Penso che durante la sindacatura Messinese – continua – il consiglio comunale, votato dai cittadini, avrebbe fatto bene a valutare i piani economici finanziari che venivano portati in aula, anche per verificare che tipo di sistema ci fosse alla base. Se l’albero è marcio, prima o poi cadrà”. L’ex consigliere fu tra quelli che erano pronti a misurarsi in aula, proprio sui numeri del servizio rifiuti. Secondo Amato, ancora oggi, il sistema dei rifiuti continua a segnare anomalie e deficit gestionali.