Rifiuti e degrado in via Mulino, residenti: “Zona abbandonata”

Gela. In via Mulino non si vedono interventi di pulizia e manutenzione, praticamente dal periodo commissariale. Più volte, i residenti hanno chiesto che qualcosa potesse muoversi, ma ad oggi la zona è nel degrado. Rifiuti e una scalinata per diversi tratti sempre più pericolosa, sono solo gli aspetti principali di una situazione al limite. Non ci sono solo le famiglie che vivono nella zona, ma anche tante attività commerciali. Ritornano a denunciare pubblicamente il degrado, ribadendo la necessità di una pulizia immediata.