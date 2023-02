Rifiuti e degrado nella zona della stazione ferroviaria, disagi continui per i residenti

Gela. Gli attuali vincoli del budget comunale, dovuti alla grave crisi finanziaria in atto, non permettono troppi interventi di manutenzione. Nella zona della stazione ferroviaria, intanto, sono sempre maggiori i disagi. Rifiuti abbandonati in strada e nelle aree verdi, illuminazione pubblica quasi del tutto assente e tante difficoltà per chi vive quotidianamente tra quelle strade, sono i limiti più evidenti. I lavori per piazza Setti Carraro, affidati ma mai partiti, sono solo la punta di un iceberg. L’azienda che ha ottenuto l’appalto ha deciso di non avviare le attività, lasciando ancora una volta tutto in un evidente degrado.