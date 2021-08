Rifiuti e manutenzioni assenti, emergenza a Giardinelli: “Villetta diventata discarica”

Gela. Tra le strade del quartiere Giardinelli, a ridosso della stazione ferroviaria, la quotidianità è tutt’altro che semplice. Mancano manutenzione e attività di pulizia. Questa mattina, l’assessore Giuseppe Licata ha fatto un sopralluogo. L’esponente della giunta Greco ha risposto alle sollecitazioni di uno dei residenti, Francesco Vaccaro. Le criticità non mancano. “L’assessore, e non è la prima volta, ci ha messo la faccia – dice Vaccaro – nel quartiere i problemi sono ovunque. Palme sempre più pericolose, abbandonate. Il giardino a ridosso della stazione ferroviaria si è trasformato in una Timpazzo 2. Mancano manutenzioni per i marciapiedi. Una delle strade più belle, via Australia, rischia il totale degrado. Per non parlare di una rotatoria che doveva essere solo provvisoria e oggi è del tutto divelta. L’assessore si è impegnato a garantire gli interventi sul verde e le manutenzioni più urgenti. Il fatto che ci sia attenzione per questa zona è positivo. Nessuno dei residenti vuole vivere in un quartiere degradato”.