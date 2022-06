Rifiuti e sanità, dem dichiarano fallimento di Musumeci: “Città discarica di tutta la Sicilia”

Il segretario cittadino ha inoltre incalzato sui tagli alla sanità locale e su un depotenziamento generalizzato del sistema locale. La sesta città dell’isola, ancora oggi, si trova a fare i conti con una struttura ospedaliera sottodimensionata e senza reparti fondamentali. Anche il pronto soccorso non riesce a sostenere un peso sempre maggiore mente il governo regionale e i vertici di Asp hanno ripescato il progetto del nuovo ospedale, a Ponte Olivo. Per i dem, si tratta di una mossa elettorale, con pochissime basi effettive per andare avanti. Di certo, i democratici locali stanno preparando il terreno per una campagna elettorale, in vista delle regionali, che già si preannuncia serrata, mentre il sindaco, in municipio, ha di fatto chiuso l’esperienza con Italia Viva. I dem non sembrano intenzionati a nuove avventure politiche, ma nulla è da escludere, soprattutto in questa fase.