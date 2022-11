Rifiuti e sporcizia davanti alla sua attività, esercente: “Basta con questo degrado”

Gela. I sacchi della spazzatura abbandonati in piena strada, davanti alla sua attività commerciale di via Aldisio Sammito, nel cuore del quartiere San Giacomo. La titolare ha più volte contattato gli uffici comunali e quelli di Tekra, ma i rifiuti rimangono in strada. Si è anche detta disponibile a fornire le immagini dei sistemi di videosorveglianza che immortalano i responsabili dell’abbandono. Lei stessa si è vista costretta a ripulire nei pressi del proprio negozio, dove purtroppo la situazione non è delle migliori. Non arrivano i mezzi neanche per il ritiro dei cartoni.