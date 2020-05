Rifiuti e verde in abbandono, commissione convoca Trainito e Robilatte: via a verifica

Gela. Gli equilibri della maggioranza del sindaco Lucio Greco passano, in questa fase, soprattutto dalla gestione del decoro della città. Dal servizio rifiuti alla manutenzione del verde pubblico, Greco ha ammesso che la situazione è molto grave. “La città è abbandonata”, ha detto chiamando alle proprie responsabilità il manager della municipalizzata Ghelas e l’assessore Grazia Robilatte. Il filo è molto sottile e la commissione consiliare ambiente, presieduta da Rosario Trainito, approfondirà questi aspetti. Ha già convocato sia l’amministratore Ghelas Francesco Trainito che l’assessore Grazia Robilatte. Nel primo pomeriggio di oggi, inoltre, è prevista una videconferenza con l’assessore Giuseppe Licata, che tra le deleghe assegnategli dal sindaco ha quella al decoro urbano. “I punti che vogliamo verificare sono diversi – dice il presidente Trainito – abbiamo convocato il manager Ghelas e attendo risposta dall’assessore Robilatte. Anche con l’assessore Licata faremo il punto della situazione. Vogliamo capire le ragioni dell’affidamento esterno per gli interventi d’urgenza sul verde pubblico e accertare se i fondi per l’emergenza Covid siano stati usati per coprire le attività di pulizia e manutenzione nei quartieri”. Trainito, insieme agli altri componenti Gaetano Orlando, Sandra Bennici, Carlo Romano e Giuseppe Guastella, si appresta ad acquisire elementi che in questa fase potrebbero essere molto importanti nel dare risposte su mancati interventi che i cittadini hanno iniziato platealmente a contestare.