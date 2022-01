Rifiuti, Faraci: “Su contratti e servizio troppe incertezze, Anac ha chiesto chiarimenti”

Gela. I sindacati, che stanno seguendo l’evolversi delle vicende che ruotano intorno al servizio rifiuti, continuano ad essere fermamente contrari all’avvio, con forme contrattuali a tempo determinato o comunque senza un rapporto diretto con “Impianti Srr”, la società che ha ottenuto il servizio. “Siamo convinti che non ci siano le condizioni – dice il segretario provinciale dell’Usb Luca Faraci – i sindaci non firmino i contratti attuativi. Bisogna fare chiarezza sul servizio e sul contenuto effettivo dei contratti proposti ai lavoratori. Stiamo organizzando una riunione, con i lavoratori del cantiere di Gela. Se il sindaco Lucio Greco deciderà di portare avanti la sua linea, per arrivare ad una gara autonoma dal servizio in house, noi la sosterremo. Come hanno fatto sapere dall’Ugl igiene ambientale, anche noi non accettiamo imposizioni e metodi come quelli del presidente della Srr, Balbo. I avoratori non possono essere messi davanti all’aut aut. Sono stati convocati, senza una rappresentanza sindacale. Concordo con quanto ha detto il segretario Caiola”. La segreteria provinciale dell’Usb, alcune settimana fa, ha inviato alle autorità e anche alla procura, una nota, molto dettagliata, che mette in dubbio i presupposti normativi del servizio in house. I sindacati sono fermi nel richiedere un inquadramento dei lavoratori a tempo indeterminato, anche per evitare che operatori, assunti ormai da anni, si trovino a dover ripartire, quasi da zero.