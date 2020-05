Rifiuti, fatture servizio trasmesse a commissione: per gara ci sono aziende interessate

Gela. Fatture che coprono un periodo di cinque anni, dal 2014 al 2019. E’ quanto è stato trasmesso dal settore ambiente ai consiglieri della commissione consiliare bilancio, che da mesi chiedono di poter verificare la documentazione contabile del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. L’approfondimento riguarda i servizi svolti da Tekra e la corrispondenza tra quanto versato all’azienda campana da Palazzo di Città e le attività che vengono effettivamente svolte in base al capitolato d’appalto. Qualche dubbio i consiglieri della commissione lo hanno sollevato e le fatture dovrebbero garantire elementi in più per arrivare a delle conclusioni chiare. Anche di recente, i componenti di maggioranza della commissione, il presidente Valeria Caci, Romina Morselli, Salvatore Incardona e Pierpaolo Grisanti, hanno inoltrato solleciti agli uffici per ottenere le fatture, che pare siano state trasmesse qualche giorno prima del passaggio di consegne alla guida tecnica dell’assessorato, con la staffetta tra i dirigenti Orazio Marino e Rita Cosentino. A breve, dovrebbe partire la verifica.