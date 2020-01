Rifiuti, governo regionale diserta commissione: Di Paola, “dobbiamo arrivare all’emergenza?”

Gela. “La situazione non è delle migliori”. Il deputato regionale grillino Nuccio Di Paola ha tentato, in sede di commissione all’Ars, di fare il punto della situazione su quanto sta accadendo sul fronte della gestione dei rifiuti, a livello locale. Il governo regionale, però, non ha dato risposte. “Non si è presentato alla convocazione di oggi”, dice il deputato. Così, Di Paola ha avuto colloqui informali con il presidente della Srr4 Salvatore Chiantia, con i responsabili dell’Ato Cl2 in liquidazione, Giuseppe Panebianco e Sergio Montagnino, e con un funzionario del Libero Consorzio di Caltanissetta. “Il presidente della commissione Giusi Savarino non c’era e il governo regionale non si è presentato – dice – non è stato possibile neanche verbalizzare. In ogni caso, ci sono problemi sia per quanto riguarda lo smaltimento dell’umido sia rispetto ai tempi di completamento della nuova vasca della discarica Timpazzo”. Il solo impianto di compostaggio a Brucazzi non riesce a smaltire tutti i quantitativi della Srr4. Una questione, già da tempo sollevata dai responsabili dell’Ato Cl2. “So che c’è in atto una progettualità per adeguare il nuovo Tmb anche alla lavorazione dell’umido, con il compostaggio – spiega ancora il deputato pentastellato – però, vorrei capire chi presenterà il progetto e chi dovrà autorizzarlo? L’umido, attualmente, viene smaltito anche in altre piattaforme, ma non vorrei che questo vada a pesare sulla capacità della discarica Timpazzo”. Il grillino è piuttosto esplicito nella sua spiegazione.