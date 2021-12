Rifiuti, Greco apre a tutto il consiglio: “Progetto può andare in gara in 180 giorni”

Gela. Un confronto esteso anche all’intero consiglio comunale. Sul nuovo servizio rifiuti, il sindaco Lucio Greco, durante la seduta di question time dell’assise civica di questa sera, ha aperto a tutte le forze politiche, per arrivare alla soluzione di una gara da celebrare solo per l’appalto che riguarda il territorio comunale. L’avvocato ha risposto al consigliere del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia, che ha presentato un’interrogazione sul tema. Prima della seduta, Greco ha tenuto una riunione con i consiglieri della sua maggioranza. Ha confermato la via della gara, senza seguire il percorso del servizio in house. “Abbiamo già un progetto, innovativo, da sette anni, con premialità, e può andare in gara, attraverso Invitalia, nell’arco di 180 giorni”, ha spigato. Il primo cittadino ha confermato le interlocuzioni con gli alleati. I civici di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune”, nel corso del tavolo convocato dal sindaco, hanno confermato di appoggiare la soluzione della gara autonoma. Altre forze politiche hanno preso tempo. I renziani, nonostante un documento inviato a Greco che non è così preciso sul punto, si sono detti per la gara, andando oltre l’eventuale soluzione in house, anche per il tramite di un parere legale. Il sindaco ha ribadito, dopo averlo già fatto più volte, tutte le sue perplessità, sempre più pesanti, sull’eventuale servizio in house. “Anche le assunzioni andrebbero ad incidere sul monte complessivo del Comune”, ha detto. “E’ una società che fino a poco tempo fa non aveva management, non ha esperienza, non c’è uno storico – ha aggiunto – ci sono dei ritardi e il servizio sarebbe dovuto partire a settembre. Invece, così non è stato”. Il sindaco ha inoltre spiegato che la recente nota della Regione non pone un no alla soluzione dell’Aro, ma riporta comunque delle limitazioni, nel tentativo di ridurre al minino l’istituzione di nuovi enti di questo tipo. Il sindaco è disponibile ad un confronto con tutta l’assise civica, anche in una seduta apposita. Da mesi, l’avvocato cerca riscontri anche su un possibile inserimento del Comune nel cda della Srr4, così da avere un ruolo comunque più centrale. “Ho chiesto un parere al segretario generale – ha aggiunto – che è favorevole, come già avviene in altre Regioni. Almeno una presenza, che seppur non gestionale, possa comunque garantire il Comune più grande di tutta la Srr4”. Il consigliere Farruggia si è detta “non soddisfatta” della risposta del sindaco, al quale ha ricordato il suo voto favorevole, nell’assemblea della Srr, a riconferma dell’attuale cda. “Sono state fatte scelte politiche sbagliate – ha detto Farruggia – so che l’Aro richiederebbe comunque del tempo, anche se non sono convinta della soluzione in house”.