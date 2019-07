Rifiuti, il sindaco chiede scusa alla città. “Emergenza superata, ora però la Tekra collabori”

Gela. “Chiedo scusa alla città per i disservizi creati in questi giorni. Non vuole essere un alibi ma è un problema non riconducibile alla attività dell’amministrazione comunale. Abbiamo seguito l’iter per superare l’emergenza e il servizio di raccolta riprende da oggi regolarmente e secondo il calendario previsto”.

Il sindaco Lucio Greco si scusa con la città per quanto accaduto negli ultimi due giorni a causa della chiusura della discarica Timpazzo, con i rifiuti rimasti per strada. In conferenza stampa ha ammesso però che il servizio non è soddisfacente. Accanto al primo cittadino l’assessore all’Igiene Grazia Robilatte, che ha confermato i rapporti tesi con la Tekra. “L’amministrazione non si piega alla volontà della Tekra – ha detto – Il mio obiettivo è tornare alla normalizzazione di servizi vitali quali acqua, cura del verde e randagismo. La Tekra non ha raggiunto un punto di equilibrio per evitare queste problematiche. Stiamo mettendo su una attività di controllo e prevenzione dell’operatore del servizio”.