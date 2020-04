Rifiuti in corso Aldisio, residenti pensano a denuncia: “E’ un reato penale”

Gela. Il rischio che il virus si propaghi non ferma chi viola sistematicamente le regole sul conferimento dei rifiuti. Sacchi di ogni tipo vengono abbandonati pure in corso Salvatore Aldisio, a ridosso di abitazioni, attività commerciali e studi professionali. I residenti non escludono l’eventualità di una denuncia. Stanno verificando quanto registrato dai sistemi di videosorveglianza della zona. Con l’emergenza, conferire rifiuti lungo le strade apre al reato penale, anche perché non c’è certezza della provenienza.