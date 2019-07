Rifiuti in strada e tanta confusione, sindaco e assessori portano i responsabili Tekra nei quartieri

Gela. La “normalità” nella raccolta rifiuti è ancora molto lontana. Dopo la mini-crisi causata dal fermo dell’impianto di trattamento meccanico biologico mobile a Timpazzo, i rifiuti sono ancora in strada e i turni di raccolta stanno mettendo in totale confusione gli utenti. Nonostante ci siano stati dei tentativi, l’amministrazione comunale e i responsabili di Tekra sembrano parlare lingue differenti. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Grazia Robilatte, subito dopo la firma dell’ordinanza d’urgenza emessa dalla Provincia, hanno chiesto collaborazione all’azienda. Ad oggi, però, ci sono quartieri in totale difficoltà, con i cumuli che sono ritornati in diverse zone. Il sindaco e i suoi assessori, nel primo pomeriggio, hanno preso l’iniziativa. Hanno chiesto ai responsabili locali di Tekra di accompagnarli in giro per la città, con sopralluoghi nei quartieri. “Solo in questo modo – spiegano – l’azienda potrà prendere contezza della sporcizia che c’è in giro. Stiamo effettuando una ricognizione sui posti”.