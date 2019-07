Rifiuti in strada, giunta e Tekra nei quartieri: Greco ammette, “situazione pesante”

Gela. “Una situazione alquanto pesante che riguarda tutti i quartieri. E’ gravissimo”. Il sindaco Lucio Greco lo ammette dopo il sopralluogo di ieri, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti di Tekra, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. Negli scorsi giorni, subito dopo la riattivazione dell’impianto Tmb mobile a Timpazzo, sembrava fiducioso sul fatto che il servizio potesse riprendere con regolarità. Adesso, traccia una situazione di vera emergenza. “Siamo stati a Macchitella, Settefarine, nella zona di San Rocco e in altri quartieri – abbiamo riscontrato uno stato di assoluto abbandono che non riguarda solo la differenziata, ma anche lo spazzamento, il diserbo e il riassetto. Non ci sono giustificazioni”. Greco e i suoi assessori, che adesso ammettono le difficoltà, hanno voluto che i referenti di Tekra partecipassero al giro tra i quartieri.