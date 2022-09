Rifiuti, intesa su bandi per le assunzioni: verso ultima proroga, sciopero sarà revocato

Gela. E’ durata per molte ore la riunione, assai attesa, per i bandi delle assunzioni nel nuovo servizio rifiuti in house. Il sindaco Lucio Greco, i vertici di Impianti Srr ed Srr4 e le sigle sindacali hanno fatto il punto. Sono stati dettagliatamente verificati tutti i parametri per la procedura di evidenza pubblica, necessaria alle assunzioni. I lavoratori che lasceranno Tekra dovranno comunque passare da un bando, che è stato di fatto definito, seguendo una sorta di modello pilota per i primi due livelli. Si seguirà la stessa procedura anche per i livelli successivi, almeno fino al quinto. L’intesa c’è, garantita dal sindaco Lucio Greco e dalle parti interessate. Impianti Srr, la società in house che ha ottenuto l’affidamento, procederà alla pubblicazione prima possibile, con la redazione di tutti i bandi sulla scorta di quello “pilota” che è stato predisposto dopo ore di confronto. I sindacati appoggiano questa linea e l’intesa complessiva sembra più che probabile. Sicuramente, non si potrà iniziare la nuova attività in house da ottobre. Greco procederà con una nuova proroga a Tekra e questa volta dovrebbe essere l’ultima, anche se gli imprenditori campani sono contrari, ritenendo di aver subito già pesanti perdite economiche. Le sigle sindacali che avevano indetto lo sciopero per il 29 settembre, con l’intesa a portata di mano, sono pronte a revocarlo.