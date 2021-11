Rifiuti, missiva all’Anac: Caiola (Ugl), “ci sono condizioni per gestione in house?”

Gela. Le incertezze che ancora si sommano intorno al nuovo servizio rifiuti, aprono fronti sempre nuovi. La prossima settimana, sarà ancora concentrata sul confronto tra i vertici della società “Impianti Srr”, che ha ottenuto la gestione in house, e le organizzazioni sindacali. Non c’è un accordo complessivo sul passaggio dei lavoratori da Tekra alla stessa “Impianti Srr”, che invece sta andando avanti per far partire prima possibile le attività, almeno nei Comuni delle “cinque terre”. I sindacati, non a caso, hanno nuovamente chiesto l’intervento della prefettura. Ritengono che ci sia la necessità di chiarire molti aspetti, anzitutto sulla gestione in house, disposta dall’assemblea della Srr4. Il segretario provinciale dell’Ugl igiene ambientale, Orazio Caiola, ha inoltrato una nota all’Autorità anticorruzione. In sostanza, chiede ad Anac di dare delle linee precise e di valutare se nel caso del servizio rifiuti, sul territorio, si profilino le condizioni di “economicità” e un’eventuale ricaduta “sociale”. Caiola, infatti, prende spunto da quanto indicato dalla stessa Autorità anticorruzione, che lo scorso settembre ha chiosato sugli affidamenti in house, individuandoli come “l’eccezione” e non come la regola. Anche la Corte Costituzionale, di recente, si è pronunciata sul tema. I vertici della Srr4 e della stessa “Impianti” vanno comunque avanti e l’ingegnere Giovanna Picone, amministratore della società in house, ha suggerito anche alla giunta Greco di mettersi al passo di altri Comuni, che stanno concludendo l’iter, con l’avvio del nuovo servizio. Il sindaco Lucio Greco, invece, attende risposte dalla Regione, sull’opzione dell’Aro, che consentirebbe la gestione in autonomia delle fasi di gara e dell’aggiudicazione dell’appalto.