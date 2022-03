Rifiuti, “monotematico entro una decina di giorni”: domani arriva variante per Ccr

Gela. Il dibattito, in aula consiliare, sul nuovo servizio rifiuti, pare possa tenersi, anche prima del previsto. Lo scorso fine settimana, un nutrito gruppo di consiglieri di opposizione ha inoltrato una richiesta ufficiale, per ottenere la convocazione di una seduta monotematica, tutta dedicata al nuovo servizio in house e alle incognite che comunque non sono state ancora dissolte, a partire da quella sulle modalità di assunzione dei lavoratori. La richiesta, nelle scorse ore, è stata protocollata e trasmessa alla presidenza dell’assise civica. “L’abbiamo ricevuta – dice il presidente Salvatore Sammito – la seduta va convocata entro il termine di venti giorni, anche se penso che la convocherò prima, entro una decina di giorni. Dobbiamo solo verificare gli inviti da inoltrare e procedere di conseguenza”. L’opposizione vuole un dibattito pubblico, alla presenza del sindaco Lucio Greco e dell’assessore Cristian Malluzzo, che alla fine hanno optato per il servizio in house, vista l’impossibilità pratica di chiudere con una gara per il solo Comune di Gela. Nella richiesta, inoltre, si indica la presenza dei vertici di Srr4 ed “Impianti Srr”, la società che ha ottenuto l’affidamento, e ancora dell’assessore regionale Daniela Baglieri. La seduta, che già si preannuncia piuttosto movimentata, potrebbe quindi tenersi prima della scadenza ufficiale della proroga a Tekra, che si conclude a fine mese, in attesa di valutare i tempi per l’avvio delle attività di “Impianti Srr”, che dovrà assorbire più di cento operai, allo stato attraverso agenzia interinale e senza contratti a tempo indeterminato.