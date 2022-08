Rifiuti, nodo assunzioni: Ugl chiede incontro sui lavoratori rimasti fuori dal servizio

Gela. Nella complessa gestione dell’iter preliminare che dovrebbe portare al bando per le assunzioni nel nuovo servizio rifiuti in house, c’è anche la casella dei lavoratori che negli scorsi anni sono rimasti fuori dal ciclo, nonostante avessero lavorato anche per conto di Tekra ma con forme contrattuali a tempo determinato. Il segretario dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola vuole fare chiarezza anche sulla loro posizione. Ha formalizzato una richiesta di incontro, inoltrandola alla stessa Tekra e a tutti gli enti che seguono la procedura. L’obiettivo sarebbe di intervenire in anticipo rispetto all’attuazione della pianta organica definita da Impianti Srr (la società in house che gestirà il nuovo servizio). Si prevede un totale di 130 lavoratori, rispetto agli attuali 115. Riassorbire gli ex operai non confermati (nella missiva se ne indicano sette) potrebbe essere un passaggio preliminare rispetto al bando pubblico. Il segretario dell’Ugl igiene ambientale attende riscontri, in un periodo che si preannuncia comunque convulso. I manager di Tekra hanno comunicato di non voler proseguire il servizio in città oltre la scadenza di settembre (termine ultimo della proroga in essere). Sollecitano il passaggio di consegne ad Impianti Srr e hanno preannunciato che procederanno con i licenziamenti. Il sindaco Lucio Greco vuole fissare un tavolo di confronto, anzitutto sul futuro dei lavoratori del servizio.