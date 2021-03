Rifiuti, nuova assemblea per la gara: Balbo, “non ci sono vincitori o sconfitti”

Gela. Sull’appalto rifiuti, ieri nel corso dell’assemblea della Srr4 non sono mancati i toni “vigorosi”, come li definisce il presidente Filippo Balbo. E’ passata la scelta della gara “ponte”, per traghettare poi fino a quella da sette anni. “Ormai, questa è la posizione di tutta la Srr – dice Balbo – Gela e Riesi, in base alle percentuali che detengono, hanno votato per la soluzione della gara, che va però definita sul piano delle modalità. Tutti gli altri Comuni, invece, hanno votato per la soluzione in house. La Provincia, che detiene il 5 per cento, si è astenuta. Dopo l’assemblea di ieri, non ci sono né vincitori né sconfitti. Ci sono stati un voto legittimo e una decisione altrettanto legittima. E’ stata una scelta democratica. Vorrei inoltre sottolineare che non sono mai esistite cordate politiche. I sindaci si sono confrontati e alla fine è passata la decisione della gara”. Proprio su questa procedura, però, bisognerà fare un altro confronto. Al momento, non è chiaro come dovrà essere svolta, per tentare di affidare provvisoriamente il servizio rifiuti, in attesa della gara da sette anni, che comunque da tempo è all’attenzione dei tecnici. Ad inizio aprile, subito dopo le festività pasquali, Balbo ha fissato una nuova assemblea della Srr. “Il dubbio vero, secondo la mia valutazione, riguarda l’aspetto della tempistica. Siamo da anni in regime di proroga dell’appalto – continua – ed è una situazione che non può andare avanti. Devo dire che dopo aver autorizzato l’ultima proroga, a fine gennaio, ho ricevuto una telefonata del prefetto Di Stani che mi informava del fatto che la proroga continua è ritenuta una pratica, diciamo inappropriata”.