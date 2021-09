Rifiuti ovunque, Asp lancia l’allarme: ordinanza Greco, “Tekra deve intervenire subito”

Gela. La città, in vaste aree, è sempre più sporca. Addirittura, l’Asp, lo scorso 26 agosto, ha inoltrato una nota a Palazzo di Città, sollecitando interventi di pulizia, per rimuovere rifiuti che troppo spesso vengono abbandonati in strada. Sono state individuate mini discariche e cumuli, che preoccupano. Il sindaco Lucio Greco, alcune settimane fa, attraverso il settore ambiente del municipio, aveva deciso di affidarsi ad un’azienda diversa da Tekra, per svolgere interventi urgenti di spazzamento e lavaggio delle strade (per almeno sei settimane). Per ora, non c’è stato un affidamento e così il primo cittadino, anche sulla scorta delle urgenze poste nella nota di Asp, ha deciso di ordinare a Tekra di provvedere. Dovrà essere l’azienda campana a ripulire le aree indicate da Asp, almeno fino al prossimo 15 settembre, quando scade l’ennesima proroga concessa alla società. A breve, il gruppo campano dovrebbe lasciare il servizio, affidato in house alla “Impianti Srr”. Fino a quel momento, come riporta l’ordinanza firmata dall’avvocato, Tekra dovrà assicurare interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati in strada e di pulizia. Il sindaco, nel provvedimento, scrive di una “completa rimozione dei cumuli dei rifiuti presenti lungo le vie cittadine, siccome indicate nella nota sopra detta, bonifica delle relative aree e per un accurato spazzamento delle vie cittadine”. In base alla nota di Asp, ad oggi la pulizia in città risulta “carente”. Stando all’iniziale cronoprogramma, il cambio di guardia tra Tekra e “Impianti Srr” si sarebbe dovuto concretizzare entro settembre. Pare però che ci vorrà più tempo. Ieri, il presidente della Srr4 Filippo Balbo ha parlato di un passaggio che potrebbe essere finalizzato entro ottobre.