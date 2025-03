Rifiuti pericolosi destinati al recupero nell’impianto Ecorigen, Regione autorizza arrivo dalla Francia

Gela. E’ stato necessario un provvedimento autorizzativo emesso dal dipartimento regionale acqua e rifiuti. C’è stato l’assenso all’importazione di rifiuti classificati come pericolosi che arriveranno, “per operazioni di recupero”, nell’impianto Ecorigen, nell’area industriale del sito Eni. Si tratta di materiali indicati come “catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi” e “catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose”. Arriveranno dal sito francese della “Eurecat France sas”. In base al contenuto del provvedimento che autorizza l’importazione, potrà giungere materiale per un quantitativo complessivo di 500,00 Mg, attraverso “35 spedizioni”.