Rifiuti pericolosi sul territorio, Vacca: “Serve una mobilitazione, amministrazione adotti misure”

Gela. Abbiamo riferito dell’autorizzazione rilasciata dal dipartimento regionale acqua e rifiuti per l’importazione di “catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi” e “catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose”, da recuperare nell’impianto Ecorigen, nell’area industriale Eni. Il segretario Pci Nuccio Vacca si dice “molto preoccupato”. “Soprattutto considerando il contesto ambientale e sanitario di un territorio già gravemente compromesso. È fondamentale che le autorità competenti, inclusi i dipartimenti regionali e le amministrazioni locali, valutino attentamente le conseguenze di queste decisioni, tenendo in considerazione la salute pubblica e la sostenibilità ambientale. Denunciamo – spiega Vacca – il silenzio assordante dei nostri deputati regionali. La richiesta di un’azione forte per proteggere il territorio e la salute dei cittadini è cruciale. È necessario che i rappresentanti politici, gli esperti in materia ambientale e le associazioni locali si uniscano per sensibilizzare l’opinione pubblica e fare pressione affinché vengano adottate misure preventive. Questo potrebbe includere la revisione delle autorizzazioni e l’implementazione di controlli rigorosi per garantire che non vengano messi a rischio salute e ambiente. La partecipazione attiva della comunità è essenziale. Attraverso manifestazioni, petizioni e campagne di sensibilizzazione, i cittadini possono far sentire la propria voce e chiedere un cambiamento. È fondamentale che tutti i soggetti coinvolti, inclusi i cittadini, le istituzioni e le organizzazioni ambientaliste, collaborino per proteggere il territorio e garantire un futuro più sano per le generazioni a venire”.