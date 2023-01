Rifiuti, possibili disservizi: questa notte e domani mattina le assemblee degli operai

Gela. E’ probabile che questa notte e nel turno di sabato mattina del servizio rifiuti potranno registrarsi disservizi o ritardi nella raccolta. Sia in nottata che domani mattina (dalle 8 alle 10) sono previste assemblee dei lavoratori di Tekra, indette dalle segreterie provinciali di Usb, Fit-Cisl e Filas. Le organizzazioni sindacali e i lavoratori attendono riscontri concreti sull’imminente futuro del servizio. In città, pare ancora prematuro pensare ad un passaggio all’in house di “Impianti Srr”, dato che manca anche il contratto attuativo. Probabilmente, il sindaco Lucio Greco procederà con una nuova proroga a Tekra. La situazione molto grave dei conti dell’ente comunale non favorisce una transizione “morbida” da Tekra ad Impianti Srr. Le procedure concorsuali per le assunzioni nel servizio in house, anche per il cantiere di Gela, sono in corso e i sindacati hanno già fatto sapere che non intendono accettare opzioni interinali.