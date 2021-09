Rifiuti, proroga a Tekra: “Fino al 30 novembre, ma servono servizi migliorativi”

Gela. Mentre ha ripreso a tenere banco, anche politicamente, la vicenda della discarica Timpazzo, con la Regione che punta ad aumentare drasticamente i conferimenti, in città arriva una nuova proroga a Tekra. Come era già stato annunciato dal sindaco, dovrà essere l’azienda campana a portare avanti le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, almeno fino al prossimo 30 novembre. Il servizio è stato ormai affidato, in house, alla “Impianti Srr”. La società guidata dall’amministratore Giovanna Picone, come emerso ieri durante un vertice con i sindacati, prevede di avviare le attività sul territorio gelese non prima del prossimo dicembre, probabilmente anche dopo. Servono mezzi per coprire il Comune più grande dell’intero territorio e le consegne potrebbero richiedere più tempo, rispetto ad altri centri, dove invece si partirà prima. Il sindaco Lucio Greco, nelle scorse ore, ha firmato la proroga a Tekra, come previsto dalla normativa in materia. In mancanza di quest’atto, si rischiava di rimanere senza servizio rifiuti. “Lo prevede la legge”, aveva già spiegato il primo cittadino. Lo stesso Greco, solo pochi giorni fa, ha emanato un’ordinanza, attraverso la quale ha imposto a Tekra di intervenire nelle aree della città, dove è ancor più evidente la necessità di pulizia straordinaria. La situazione complessiva, infatti, viene ritenuta difficile, anche da Asp, che ha inviato una nota in municipio, sollevando il rischio per la tenuta igienico-sanitaria.