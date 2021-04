Rifiuti, proroga servizio prima del passaggio in house: nuova assemblea dei sindaci

Gela. Si va verso quella che dovrebbe essere l’ultima proroga a Tekra, azienda campana che continua a gestire il servizio rifiuti in città e negli altri Comuni dell’ambito (ad eccezione di Piazza Armerina). Dopo l’affidamento in house, deciso dall’assemblea della Srr4, nelle scorse ore, su convocazione del presidente Filippo Balbo, i sindaci sono tornati a riunirsi. Un confronto che pare sia servito a definire gli ultimi particolari per prorogare ancora a Tekra, almeno per il periodo transitorio, fino al passaggio definitivo alla “Impianti Srr”, la controllata della Srr4, alla quale è stato assegnato il servizio, attraverso la gestione in house. Solo pochi giorni fa, il presidente Balbo ha spiegato che dovrebbero volerci non più di tre mesi, almeno per i Comuni più grandi come Gela. Negli altri centri, invece, l’avvento della gestione pubblica potrebbe concretizzarsi anche nell’arco di due mesi. Sembra che il confronto tra i sindaci sia servito a delineare i prossimi passi, rispetto ad un metodo di gestione diretta che non ha precedenti sul territorio. Per l’affidamento in house, al momento della decisione finale, si sono schierati praticamente tutti i Comuni della Srr, ad eccezione di Gela e Riesi.