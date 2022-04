Rifiuti, Regione ha scelto Gela per termovalorizzatore: “Progetto da 647 milioni di euro”

Gela. Un termovalorizzatore da 647 milioni di euro. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha confermato, poche ore fa, che uno dei siti sarà Gela. Sul territorio locale, anche se non è stata ancora indicata l’area scelta, verrà realizzato il termovalorizzatore che servirà praticamente tutta la Sicilia Occidentale. Su sette progetti, ne sono stati individuati due: quello di Gela e l’altro a Pantano D’Arci, nel catanese. E’ stato il nucleo di valutazione a dare l’ultima conferma. Sono impianti che dovrebbero smaltire quantità fino a 450 tonnellate al giorno. Da circa un anno, la Regione preme su Timpazzo, aumentando i conferimenti, per attenuare l’emergenza infinita di tante aree della Sicilia. Sia la discarica che il Tmb sono stati individuati per fare da argine. Di recente, è stato eliminato il tetto massimo per i quantitativi di rifiuti conferibili a Timpazzo, che era indicato in 450 tonnellate giornaliere. Per tanti, si è trattato di una scelta che il governo regionale ha fatto, attraverso il dipartimento acqua e rifiuti, per avere quasi mano libera sul sito locale. E’ stato presentato un ricorso al Tar, Ora, però, si aggiunge il termovalorizzatore ed è ipotizzabile che il fronte contrario inizierà da subito a mobilitarsi.