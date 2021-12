Rifiuti, servizio in house: Caiola a Tekra: “Quando ci sarà il passaggio con Impianti?”

Gela. C’è la necessità di fare chiarezza sulla data effettiva di avvio del servizio rifiuti in house nei Comuni della “cinque terre” e a Niscemi. Il segretario provinciale dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola, in una fase molto convulsa, ha scritto direttamente a Tekra, che sulla carta dovrebbe lasciare il servizio il 31 dicembre, con avvisi di licenziamento dei dipendenti, già notificati. Di recente, però, l’amministratore della “Impianti Srr”, società indicata per subentrare a Tekra, ha spiegato che il nuovo servizio non potrà partire se non dal 10 gennaio. Caiola si rivolge ai responsabili dell’azienda campana, per valutare che tipo di indicazioni abbiano ricevuto. “Se effettivamente non si dovesse partire dall’1 gennaio – dice Caiola – Tekra dovrebbe revocare le procedure di licenziamento, peraltro con un aggravio dei costi”. L’Ugl igiene ambientale, insieme alle altre sigle sindacali che seguono la vertenza per le “cinque terre” e Niscemi, la scorsa settimana ha formalizzato una richiesta di incontro, in prefettura, che dovrebbe tenersi il 30 dicembre. “Fare chiarezza sarà fondamentale per i lavoratori – dice Caiola – gli operai che lavorano nei Comuni delle “cinque terre” e a Niscemi, ad oggi non hanno alcuna certezza per assunzioni a tempo indeterminato e anche sulla legittimità dell’affidamento in house non mancano i dubbi. I lavoratori vanno assunti a tempo indeterminato da “Impianti Srr”, ma prima di tutto dobbiamo capire quando avverrà il passaggio di consegne, in via ufficiale”.