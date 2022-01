Rifiuti, servizio monitorato: Greco, “niente costi aggiuntivi, ricognizione è in atto”

Gela. L’assemblea della Srr4, fissata per lunedì prossimo, dovrebbe servire a fare il punto sul servizio rifiuti e sulla richiesta, insistente, dell’amministrazione comunale, che intende procedere con una gara, senza passare dall’in house della “Impianti Srr”. In attesa di capire quale sarà l’esito di una procedura che non si è ancora affatto conclusa, in città la società campana Tekra, sulla scorta di un’ulteriore proroga, manterrà il servizio fino a marzo. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Cristian Malluzzo stanno monitorando la situazione e potrebbero anche incontrare i responsabili della società, così da valutare le priorità, per un servizio che il primo cittadino ha sempre reputato non efficiente. “Il dirigente e l’assessore stanno lavorando ad un atto ricognitivo e poi dispositivo, da mettere in campo – dice il sindaco – sicuramente, come ho spiegato durante la conferenza stampa di fine anno, i nostri obiettivi rimangono razionalizzare i costi ed evitare servizi aggiuntivi. Non vogliamo ripetere gli errori del passato. Sappiamo che ci sono servizi come lo spazzamento, il diserbo ed altri, che Tekra non ha mai fatto o ha fatto male. Stiamo valutando, anche con il segretario generale”. Almeno fino a marzo (senza escludere ulteriori proroghe se i tempi per il nuovo servizio dovessero farsi ancora più lunghi), si cercherà di garantire un servizio “che possa assicurare standard accettabili”, aggiunge il sindaco riferendosi alle attività di Tekra. L’intenzione di Greco, ormai da tempo, è di superare definitivamente il rapporto con Tekra, i cui servizi ha sempre ritenuto non siano stati conformi ai dettami contrattuali.