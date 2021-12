Rifiuti, sindacati in prefettura: previsto tavolo sul nuovo servizio

Gela. Un incontro in prefettura, fissato per il 30 dicembre. Nella vicenda del servizio rifiuti, per Niscemi e i Comuni delle “cinque terre” (Butera, Delia, Sommatino, Mazzarino e Riesi), intervengono anche i funzionari della prefettura nissena. Questa mattina, una delegazione di sindacalisti, che sta seguendo la vertenza, dopo il nulla di fatto di ieri, in sede di Centro per l’impiego, si è recata proprio a Caltanissetta, per avere un colloquio, al momento informale, con i funzionari della prefettura. L’impegno assunto è per un tavolo di confronto, appunto fissato per il 30 dicembre. Le organizzazioni sindacali non concordano con il cronoprogramma predisposto da Srr4 e “Impianti Srr”, che puntano alla partenza del sevizio in house entro il 10 gennaio, con assunzioni a tempo determinato o attraverso agenzie interinali, in attesa della procedura concorsuale, prevista per la forma giuridica, pubblica, della “Impianti Srr”, società che ha ottenuto l’affidamento in house in tutti i Comuni dell’ambito. Ieri, l’amministratore della “Impianti”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha confermato che l’azienda va avanti, in vista della partenza del servizio e i lavoratori verranno convocati entro fine anno, per la firma dei contratti. Si ipotizza un avvio entro il 10 gennaio. I sindacati chiedono però garanzie di stabilità occupazionale e non indietreggiano sulle assunzioni a tempo indeterminato, da subito. Questa mattina, in prefettura si sono recati i segretari Luca Faraci (Usb), Orazio Caiola (Ugl igiene ambientale), Manuel Bonaffini (Snalv), Vincenzo Cassarà e Massimo Scaglione (Filas) e Gabriele Nicolicchia (Fit-Cisl).