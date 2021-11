Rifiuti, sindaci Srr in assemblea: nuova convocazione dopo scelte Regione su Timpazzo

Gela. Sono stati giorni di continui contatti tra Regione, Srr4 e “Impianti Srr”, con il governo Musumeci che ha scelto di sbarrare la casella della proroga (per altri sessanta giorni) dei conferimenti ulteriori a Timpazzo. La prossima settimana, invece, dovrebbe essere l’occasione per i sindaci di riunirsi intorno al tavolo dell’assemblea della Srr. Lo farà sicuramente il sindaco Lucio Greco, che attende chiarimenti su quanto accaduto. I vertici della stessa Srr, presieduta dal sindaco di Butera Filippo Balbo, hanno fissato l’assemblea. Lunedì prossimo, probabilmente Greco e gli altri primi cittadini dei Comuni dell’ambito verranno messi al corrente del filo diretto che c’è stato in questo periodo con Palermo. Ieri, l’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha redatto e messo la firma su un documento dai toni aspri, inviato anzitutto alla Regione. Ha disposto che Timpazzo accoglierà i conferimenti ulteriori solo per i prossimi quindici giorni (non quindi sessanta come scritto dall’assessore regionale Daniela Baglieri) e per quantitativi giornalieri non superiori alle cinquecento tonnellate e anche oggi sono proseguiti i carichi. Indicazioni, nette, contenute nella relazione, che sono finalizzate ad evitare un’accelerazione verso il rischio di saturare la vasca E. Il sindaco Lucio Greco, che già non aveva per nulla condiviso il documento che il cda della Srr4 ha trasmesso anche al presidente Musumeci, attende di avere riscontri sulla situazione complessiva di Timpazzo.