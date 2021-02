Rifiuti, sindaci Srr prendono tempo: decisione su affidamento in house a fine mese

Gela. I sindaci della Srr4 hanno deciso che prima di arrivare alla scelta finale sull’eventuale affidamento in house del servizio rifiuti, vogliono avere la garanzia di altri passaggi istituzionali. Se ne riparlerà a fine mese, con una nuova riunione già fissata, al termine di quella che si è tenuta nel pomeriggio di oggi. I sindaci, come ha già fatto ieri l’avvocato Lucio Greco, vogliono rapportarsi con i consigli comunali e con le rispettive giunte. Scegliere una gestione in house, completamente pubblica, sarebbe una tappa senza troppi precedenti nel territorio, almeno da quando il servizio rifiuti è stato strutturato, prima tramite Ato e ora per il tramite della Srr. Sembra comunque che il risparmio economico di una gestione in house abbia convinto diversi primi cittadini, anche se c’è lo scetticismo di altri, che temono un salto nel vuoto, principalmente da un punto di vista di tenuta finanziaria. Il presidente della Srr4 Filippo Balbo pare molto convinto di poter arrivare alla soluzione in house, da affidare alla “Impianti Srr”, società controllata sorta per portare avanti l’impiantistica. Ieri, il sindaco Lucio Greco ha incontrato, su sua iniziativa, ha incontrato sia i sindacati del settore che i capigruppo consiliari. Prevarrebbe la soluzione dell’affidamento in house e anche l’avvocato sarebbe piuttosto persuaso, anche a seguito delle relazioni tecniche dei consulenti della Srr e del dirigente Grazia Cosentino, che ieri era a sua volta presente alla riunione con capigruppo e sindacati.