Rifiuti, “situazione di precarietà”: Greco, “serve nuovo servizio, Tekra ai minimi”

Gela. “Una situazione di forte precarietà, con una società che ormai non investe più e ha quasi del tutto abbandonato la città”. E’ piuttosto netto il commento del sindaco Lucio Greco, che anche ieri ha avuto incontri con funzionari e dirigenti del Comune, per monitorare la situazione rifiuti. Dopo le giornate di Ferragosto, nonostante i divieti, l’amministrazione comunale ha dovuto fare fronte alla presenza di notevoli quantitativi di rifiuti, lasciati lungo l’intero litorale. La situazione non è delle migliori neanche all’interno della città. “Che non si facciano né lo spazzamento né il lavaggio delle strade è ormai evidente – dice il sindaco – per questo motivo ho dato l’autorizzazione ad avviare la procedure per assegnare un servizio ad una società che possa occuparsi solo di spazzamento e lavaggio, assicurando una situazione migliore. Ci sono zone, fra queste quella del lungomare Federico II di Svevia, che risentono particolarmente di servizi che non vengono svolti”. Le interlocuzioni con Tekra non sono bastate. “Personalmente, ho fatto riunioni, incontri, controlli e chiesto interlocuzioni – dice ancora il sindaco – ma mi accorgo che non hanno sortito effetti. Ormai, questa azienda sta fornendo un servizio ai minimi”. Anche a Palazzo di Città si attende il passaggio da Tekra alla “Impianti Srr”, la controllata della Srr4, che porterà avanti il nuovo servizio.