Rifiuti, “situazione grave per i ritardi nei pagamenti”: Caiola, “prefetto intervenga”

“Da alcuni mesi si attende, prima l’assegnazione della gara d’appalto; ora, visto che l’assegnazione è saltata, la decisione su un eventuale affidamento in house. In tutto questo i Comuni che ricadono nella Srr Caltanissetta sud, tranne Gela e Piazza Armerina, ritardano a pagare le aziende, in molti casi perché ritengono che le società debbano anticipare i pagamenti. Molti dei Comuni interessati, pagano dopo giorni. Altri, come il Comune di Niscemi, puntualmente ritardano nei pagamenti. Tutti questi ritardi ricadono a cascata sui lavoratori, che non ricevendo regolarmente lo stipendio, si trovano in difficoltà economica e non riescono a provvedere ai fabbisogni primari delle loro famiglie, considerato tra l’altro che molti sono monoreddito e con figli minori a carico. Per queste ragioni – ha scritto Caiola in una missiva indirizzata alla prefettura – ho chiesto un incontro tecnico con la Srr in argomento per capire e soprattutto per risolvere questa annosa questione, e non ho avuto risposta”. Il sindacato, a questo punto, attende che il nuovo prefetto possa spingere per arrivare ad un tavolo istituzionale su un servizio rifiuti, per il quale ad oggi non sembrano esserci veri sviluppi.