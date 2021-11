Rifiuti speciali in fondali porto isola, no procura ad oblazioni: aperto dibattimento

Gela. Per il procuratore capo Fernando Asaro si trattò di abbandono di rifiuti pericolosi, reato non oblabile. Il magistrato, davanti al giudice Miriam D’Amore, si è opposto alle richieste preliminari dei legali di dirigenti Eni, a processo dopo che nei fondali del porto isola vennero ritrovati resti di lavorazioni e materiale ferroso. In base alle contestazioni mosse dalla procura, si sarebbe trattato di uno smaltimento illecito, con relativo danno ambientale. I legali degli imputati hanno prodotto documentazione che attesta l’effettuazione di interventi di rimozione di quanto individuato dai sub della capitaneria di porto. Non tutto però è stato recuperato e per il procuratore Asaro il procedimento deve andare avanti. Il dibattimento è stato aperto e i difensori hanno sottolineato che gli interventi non effettuati riguardano le aree di sedime, per vincoli imposti.