Rifiuti speciali saranno trasferiti in Francia, sì Regione per catalizzatori Ecorigen

Gela. Potranno essere trasferiti fuori dall’Italia, in un impianto francese specializzato nel recupero di rifiuti pericolosi di questo tipo. I funzionari del dipartimento regionale acqua e rifiuti hanno autorizzato il trasferimento di carichi di catalizzatori esauriti, che lasceranno gli impianti dell’azienda Ecorigen, nel sito industriale Eni, per essere portati appunto in Francia, dove verranno sottoposti ad “operazioni di recupero”. La prima richiesta dei responsabili locali di Ecorigen risale allo scorso marzo. Venne poi integrata a giugno, prevedendo un aumento dei quantitativi. Sono state necessarie tutte le verifiche del caso, in base alla Convenzione di Basilea che regola questo tipo di trasferimenti fuori dai territori nazionali. Le attività preliminari degli uffici palermitani, con il riscontro delle autorità francesi, hanno dato esito favorevole.