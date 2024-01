Rifiuti speciali smaltiti in aree periferiche, “imputati a giudizio”: anche riti alternativi

Gela. C’è chi ha optato per riti alternativi, con le prime discussioni che si sono tenute davanti al gup. Altri imputati, invece, andranno a giudizio. Furono tutti coinvolti in un’indagine che due anni fa consentì ai pm della procura e ai carabinieri del Noe di individuare diverse aree, in periferia, usate per smaltire rifiuti speciali e scarti edili, spesso dati alle fiamme. Tra le accuse mosse dalla procura, anche l’inquinamento ambientale. A seguito dell’inchiesta venne eseguita un’unica misura restrittiva per Cristoforo Russello. Difeso dal legale Salvo Macrì, ha avanzato richiesta per definire la sua posizione con un patteggiamento. Nei suoi confronti era concentrato il numero maggiore di capi di accusa. Tra gli imputati, ci sono soprattutto padroncini che si occupavano dello smaltimento di inerti. Per gli investigatori, che monitorarono le aree usando sistemi video, i materiali di risulta e rifiuti ordinari venivano sversati in punti piuttosto isolati. Gli accertamenti si svilupparono in via Beato Agostino Novello, in via Piermarini, in via Poggio Blasco, in via Tripisciano, in via Salietti e in terreni a ridosso del cimitero Farello. Il Comune, per scelta dell’amministrazione, si è costituito parte civile nel procedimento, con il legale Marco Granvillano. Ha insistito per il rinvio a giudizio dei coinvolti, così come la procura.