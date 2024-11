Rifiuti speciali smaltiti in un’area rurale, decine di pneumatici su un tratto della Due Castelli

Gela. Le aree rurali sono ancora terreno fertile per chi smaltisce rifiuti speciali. In più occasioni, abbiamo riferito di vere e proprie discariche abusive tra i campi e nelle zone periferiche della città. Lungo un tratto della strada dei Due Castelli, invece, si notano facilmente decine di vecchi pneumatici. Sono stati smaltiti a ridosso della strada. Anche in questo caso, probabilmente, chi ha agito ha preferito muoversi in una zona comunque non coperta da controlli.